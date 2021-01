Florane MORAT

Passionnée, dynamique, rigoureuse, j’ai à cœur de contribuer au rayonnement de mon entreprise et à la fidélisation de ses collaborateurs. Mon parcours m’a amener à intervenir au sein d'environnements variés: en entreprise privée, dans le secteur public, dans le commerce et dans l’enseignement. Grâce à ces expériences, j’appréhende rapidement les enjeux clés.

Mon relationnel me permet de m’adapter aux équipes et de contribuer à une atmosphère fédératrice.



Mes compétences :

Gestion du personnel

Management

Ecoute

Recrutement

Ressources humaines

Gestion du changement

Service client

Chef de projet

Gestion administrative

Organisée

Dynamique

Communication

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Ksup

Sphinx Software