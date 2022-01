Flore JEZEQUEL

Etudiante à l'IUT de Chambéry en Sciences et Génie des Matériaux avec une option en Arts appliqués à l'ENAAI (Ecole Privée d'Enseignement des Arts Appliqués et de l'Image) depuis 2019, j'ai acquis des bases techniques solides et une culture générale complète des matériaux. Au cours de ces trois années, j'ai pu appliquer la théorie au service de la pratique. De plus, j'ai développé ma créativité grâce aux cours de dessins, design, infographie, volume proposés par l'école d'arts.