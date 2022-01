Julien GARNIER (JULIEN GARNIER)

Etudiant en troisième année à lInstitut Universitaire et Technologique SAVOIE MONTBLANC au Bourget du Lac, jétudie depuis trois ans en spécialité Sciences et Génie des Matériaux avec option Arts Appliqués, (partenariat avec lécole dEnseignement aux Arts Appliqués et à lImage (ENAAI)).



Ma formation sarticulant autour dun double cursus, jai eu la chance de valider des compétences dans le domaine des sciences et de la connaissance des matériaux (métaux, polymères, composites, matériaux biosourcés, etc...) tout en suivant en parallèle des enseignements de créativité artistique (design, modèle vivant, culture de limage, infographie, etc). Jai donc pu développer des compétences tant pratiques (soudure, travail des matériaux composites et du bois, manipulation de SolidWorks) que théoriques (études sur les matériaux, calculs mécaniques), que jai pu exploiter par la suite dans mes travaux réalisés en école dart.



Personne créative et autonome, je suis capable de fournir un travail sérieux et objectif. A lécoute de mes partenaires, je saurai travailler en équipe si nécessaire et madapter à des modes de travail variés. Ces atouts se reflètent dans les travaux que jai pu fournir dans le cadre de ma formation scientifique, mais aussi dans mes pièces créatives réalisées en école dart.