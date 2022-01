Louise BASTIAN

Ayant toujours eu un profond attrait pour l'art en général mais aussi un coté scientifique, c'est tout naturellement qu'après l'obtention de mon Baccalauréat série Scientifique ainsi que de l'ABITUR, j'ai choisi de faire un DUT en Science et Génie des Matériaux Arts Appliqués à l'IUT de Chambéry et à l'ENAAI. Actuellement en 3ème année, je suis à la recherche du'n stage de fin d'études dune durée de 11 semaines du 4 avril ou 17 juin 2022.



Sur mon temps libre, je joue du piano, confectionne des objets de décoration et des bijoux, apprends la danse rock et débute en escalade. Je suis aussi passionnée par le monde du spectacle dans le quel je suis engagée par le biais d'association tant sur la scène que derrière. J'aime aussi cuisiner et pâtisser. D'ailleurs, dans le cadre de mon projet de 3ème année, j'ai choisi de présenter une paroi modulable pour la cuisine.