Floredana LOSARDO

- Actuellement juriste fiscaliste en réglementation immobilière (audit de la fiscalité immobilière, des baux commerciaux et professionnels )

- Suivi régulier des obligations comptables, sociales et fiscales de la SCI familiale (détenant locaux à usages professionnel, commercial et d'habitation)

- Titulaire du Master droit des affaires et fiscalité (ESG) et d'une Maîtrise de droit des affaires (université de Cergy-Pontoise)

- Plusieurs séjours linguistiques à l'étranger: espagnol, italien et anglais



Mes compétences :

Droit

fiscalité

Immobilier