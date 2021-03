Michael Jacob BENAMOU

France Foncière Expertise

www.france-fonciere-expertise.com

Tel: 01 43 47 33 56

contact@france-fonciere-expertise.com



Qui sommes nous ?



France Foncière Expertise est un cabinet spécialisé dans la réduction des impositions immobilières et locales.



Le savoir faire de France Foncière Expertise se fonde dans ses collaborateurs juristes, fiscalistes, auditeurs, ingénieurs et géomètres qui ont pour mission de vérifier avec rigueur le détail de votre Taxe Foncière et contrôler les bases servant à son calcul afin de détecter des économies à réaliser.



Notre métier :



Obtenir des réductions d'impositions immobilières et locales : Taxe Foncière sur les propriétés bâties, Contribution Foncière des Entreprises, Taxe sur les Bureaux et Taxes d'Urbanisme.



Nous remettons en cause les éléments constitutifs de l'assiette de l'impôt frappant les immeubles professionnels : bureaux, locaux commerciaux, entrepôts et établissements industriels.



Mes compétences :

Optimisation fiscale

Optimisation