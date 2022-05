Thierry SAVY

Mon domaine d'intervention: L'immobilier.



Spécialistes des fonctions d'Investissement,

Asset Management, Property, gestion locative, Administration de biens et Maîtrise d'ouvrage.



Je recrute les profils suivants:



Analyste invest, Asset, Responsable de patrimoine Property, Responsable technique de site et multi sites.



Des spécialistes de la copropriété, des Directeurs de cabinets d'ADB, Gestionnaires gérance, des Inspecteurs techniques d'immeubles,des Directeurs commerciaux et des directeurs d'agences immobilières / Négociateurs ou Consultants en immobilier pour le compte de promoteurs ou réseaux de transaction ou de sociétés de conseil en immobilier.



Des profils en comptabilité mandant: Gestionnaire comptable, Comptable mandant, Comptable copropriété, Responsable comptable.



Des Directeurs de programme, Responsables de programmes, Chargés d'opérations, Directeurs techniques.



Pour le compte d'opérateurs privés et publics.



je recherche actuellement des profils en property et maîtrise d'ouvrage.

Je recherche également plusieurs directeurs commerciaux en immobilier (agence et promotion immobilière)et des spécialistes de l'activité syndic.



Merci de prendre contact avec moi en cas d'intérêt pour ce type d'opportunités.



-----------------------------------------------



Mes compétences :

Développement commercial

Administration de biens

Immobilier

RH

Gestion de patrimoine

COPROPRIETE

Contentieux