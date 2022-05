Thierry SAVIT

Garant des meilleures "bonnes pratiques" de gestion de projets et de Gouvernance informatique, possédant du leadership et des qualités pour fédérer, je mets au service des entreprises ma capacité à traduire en Bénéfices Business concrets et sources de compétitivité la gestion de leurs Systèmes d'Information et les apports des nouvelles Technologies.

Avec une grande expérience de mise en place de solutions ERP/CRM et une attention particulière portée aux enjeux des solutions de Mobilité, des outils Décisionnels ainsi que de la conduite du changement associée aux transformations SI, notamment dans le cas de fusions/acquisitions, restructurations ou mutualisations de ressources.

------------------------------------------------------------

"Les technologies de l'Information et de la Communication au service de la réussite Business".



Mes compétences :

CRM

PRINCE 2

Gestion de la relation client

ERP

Décisionnel

Direction des systèmes d'information

ITIL