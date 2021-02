Florence AEBERLE

Actuellement responsable de caisse à Intermarché de St Vigor le Grand, ce poste ne me convenant pas, j'ai pris la décision de suivre une formation sur la préparation de la paie et des déclarations associées afin de pouvoir suivre la carrière qui me corresponde. Mon employeur voyant que ce poste ne me convenait pas, m'a proposé la rupture conventionnelle, ce que j'ai accepté.

Rigoureuse, autonome et ayant l'esprit d'équipe, j'aimerai intégrer une société dans laquelle je pourrai m'épanouir et contribuer à son évolution.