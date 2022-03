Florence ANAYA

Bonjour,



C’est avec plaisir que je vous laisse découvrir mon profil.

Après une double formation Commerciale et Marketing, aujourd’hui j’ai plus de 20 ans d'expertise terrain dans le commerce B2B, plus précisément dans les univers de la décoration, des biens d’équipement de la maison et de l'enfant.



J’aime relever les défis et je m’impliquer à 100% dans mon travail en étant créative et réactive , force de proposition et rigoureuse.



Orientée résultats, j'ai donc une forte culture client et des compétences clés afin de transformer la vision stratégique de l'entreprise en plan d'action marketing et commercial sur le plan national et international et afin de développer et fidéliser la clientèle de ma force de ventes ainsi que ma clientèle grands comptes.



Je fédère mes équipes, mes clients, mes fournisseurs autour d'un même projet : collaborer dans une mutuelle recherche d’intérêt.



De nature curieuse, je croque la vie à pleines dents !

« Ce que je sais faire le mieux, c’est partager mon enthousiasme.» Bill Gates





Florence



Mes compétences :

Vente

Management

Distribution

Marketing

Négociation commerciale

Grands comptes

Décoration

Négociation

Marketing opérationnel

Développement commercial

Gestion budgétaire

Analyse stratégique