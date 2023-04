Florence BALLOCHE

Vous traversez une période de mutations, de changements...

Vous avez un besoin de clarification...

Vous ressentez un besoin de croissance et de réalisation....



Je suis coach et formatrice de dirigeants et de cadres/encadrement intermédiaire/experts techniques dans les entreprises.



Coaching :

Mes clients me demandent de clarifier leurs projets,de les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs.

Mes missions:

-accompagner les périodes de mutation

-déverrouiller et clarifier les situations bloquées

-développer des compétences comportementales (leadership, communication inter personnelle...)

-préparer mentalement : je facilite le passage et les transformations au niveau mental, émotionnel et comportemental nécessaires pour réaliser vos projets.

-prévenir et accompagner les risques psychosociaux, le burnout

-animer la cohésion des équipes



Mes clients gagnent en cohérence et en efficacité dans la réalisation de leurs objectifs.

Toute ma vie professionnelle a été orientée vers l'accomplissement des personnes et la croissance des organisations.



Formation :

J'anime des modules de formation orientés essentiellement vers la clarification de nos objectifs, une communication plus fluide, de meilleures performances commerciales, un leadership plus affirmé.



Je me déplace essentiellement dans la région Rhône-Alpes et en Suisse.Possibilité de mobilité sur tout l'hexagone selon le projet.

Prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle selon les demandes d'intervention.

Téléphone : 06 81 52 15 10









Mes compétences :

Ennéagramme

Sophrologie gestion du stress

Coaching

PNL Programmation Neuro Linguistique

Art martial japonais

Communication rh

Formation professionnelle

Analyse transactionnelle

Conseil

Gestion du stress

Communication

Développement personnel

Formation