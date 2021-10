Florence BAUGEY

La formation continue est source de motivation et d'inspiration !



10 ans après ma première reprise d'études, je mesure ce qui a changé dans le monde professionnel et au-delà avec le développement des nouvelles technologies. Le numérique est un support d’apprentissage de nouvelles connaissances, d’échanges, de sociabilité et ouvre de nouveaux champs des possibles.

Cette année en licence professionnelle Métiers du numérique à l'Université de Grenoble Alpes me permettra d’en assimiler les codes, les langages et les techniques.

J’entends bien me donner l’opportunité de redéployer mes compétences et renouer avec le processus créatif.



Mes compétences :

Ski

Gestion

Communication

Écriture

Sport

Tourisme

Culture

Histoire

Coordination

Relecture / corrections