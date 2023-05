Florence BETTON

Forte de plus de 10 ans d'expérience dans les ressources humaines, et notamment dans le domaine de la paie, j'oriente mes missions vers un poste de consultant fonctionnel SIRH.



Curieuse et dynamique, j'aime saisir des opportunités d'évolution pour enrichir mon parcours et mes compétences.



Mes compétences :

Paie

Reporting

Animation de formations

Gestion de projet

SIRH

Microsoft Excel 2010

Édition de logiciels

Microsoft Office

SAP

As400

SAP Business Objects

ERP

SQL Developer