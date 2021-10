Après plusieurs années passées dans le bâtiment, la décoration et l'immobilier, je souhaite désormais mettre mon expérience, ma facilité de contact et ma disponibilité au service de propriétaires de résidences secondaires, pour les aider dans l'accueil et départ de leur locataires saisonniers ou leur proposer de la vigilance temporaire de résidence principale ou secondaire.

C'est pour cela que j'ai crée FACILITY RESIDENCE



Mes compétences :

Immobilier

Bâtiment

Décoration

Aisance relationelle