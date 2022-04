Florence LE BIHAN

Ayant découvert les métiers de Responsable de développement durable, QSE/RSE suite à ma nomination en tant que Correspondante développement durable pour l’immeuble de ma société actuelle, et parce que mon poste chargée de mission a été supprimé dans cette même société, j’aspire à me réorienter dans ce domaine qui correspond à mes convictions personnelles.

Je pourrais ainsi rebondir vers une fonction qui allie à la fois mes connaissances actuelles et prendre pleinement connaissance du développement durable dans toute sa diversité.



Mes compétences :

Formation

Méthodologie

Autonomie professionnelle

Coaching professionnel

Synthèse

Analyse

Rigueur

Organisation du travail

Normes rédactionnelles

Force de proposition

Conduite du changement

Animation d'équipe

Conduite de réunion

Conduite de projet

Rédaction de contenus

Pilotage d'activité