Florence LE BIHAN

Actuellement en poste depuis 9 ans dans une structure administrative et à la tête d'une équipe de 3 à 6 personnes, je suis a l écoute du marché.



Le goût du challenge me pousse à regarder vers de nouvelles opportunités, même dans un domaine complètement différent de l'immobilier et de la promotion dans lequel j'évolue depuis 14 ans.



Mes compétences :

Le Management

Administration des ventes

Gestion administrative

Immobilier

Promotion