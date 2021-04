Formez-vous à la méthode ABRIHE

Stress, Anxiété, angoisses, panique, traumas

Vous y êtes tous les jours confrontés avec vos patients ?

La méthode ABRIHE (Alternative Breathing to Reduce Intensity of High Emotion) fluidifie les blocages émotionnels et sensoriels et remet en énergie sur le long terme.

Vous êtes professionnel de laide ou thérapeute et vous justifiez dun minimum de deux ans dexpérience ? Découvrez la méthode innovante simple, rapide à mettre en œuvre et qui a démontré son efficacité.

Formation à lutilisation concrète de la méthode ABRIHE en deux jours + 1, sur un week-end + 1 samedi.

Inscription pour la prochaine session à Conflans- Sainte-Honorine (RER A).

Tarif individuel pour les 5, 6 et 12 juin 2021 : 590 € HT avec le code EXCELLENCE21 (possibilité dutilisation du DIF)

Site internet : atomeformation.com/la-methode-abrihe/

Mail: contact@atomeformation.com

Formatrice : Florence Bosse Tél : 06 61 52 20 15





http://hypnotherapie78.com/

Chaine youtube sur l'hypnose: https://www.youtube.com/channel/UCAkZNRT1T3hxTdL9GxdyeuQ



Florence Bosse-Auzel : Maître praticien en PNL, en Hypnose Ericksonienne, en hypnose humaniste, Praticienne spécialisée en hypnocoaching, en hypnose pour l'enfant et l'adolescent, en hypnose classique, en nouvelle hypnose, en thérapie symbolique avancée , stimulations alternatives ( équivalent à l'EMDR), EFT, Conférencière .



créatrice et Formatrice d'une boite à outil d'aide thérapeutique

Cette formation s'adresse à tous les professionnels qui sont susceptible de voir des images choquantes.

Personnel des ONG allant sur le terrain, Militaires, Pompiers, Plongeurs...

Cette formation offre la possibilité de devenir autonome par rapport aux images vues, aux sons choquants, aux sensations traumatiques ou aux émotions perturbantes.

Cette formation permet aussi d'intervenir en urgence sur le terrain sur les enfants, les adultes.



Créatrice d'une technique pour gérer les stress post traumatiques

Créatrice d'une technique pour le traitement des traumatismes et du stress post-traumatique.

L' ABRIHE: alternative breathing to reduce intensity of high emotions.

En expérimentation dans mon cabinet depuis plusieurs mois.



N'hésitez pas à me contacter



