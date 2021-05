Philippe MANAËL

Encouragé par un tempérament créatif et visionnaire, j'apprécie de mener des projets web ambitieux et innovants, davantage s'ils sont ouverts à la diversité, à l'humain et au social. Engagé dans le tissu associatif avec LADAPT, je suis également impliqué professionnellement dans le handicap en prenant appui sur ma marque PROVENTIEL.



Dès l'adolescence, j'ai été sensibilisé par le handicap compte tenu de mon défaut d'élocution couplé à un bégaiement - aujourd'hui en forte diminution. Ainsi j'ai fondé Handi-cv.com deux ans avant la promulgation de la loi du handicap 2005, faisant de moi un précurseur dans l'emploi et le handicap sur Internet.



Mon potentiel réside dans la conception et la réalisation de sites Internet, et aussi dans la gestion de projets, afin de promouvoir l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap, ce qui englobe les ressources humaines et l'animation de communautés sur les médias sociaux.



Largement présent sur les plateformes communautaires, je me sens naturellement attiré par les métiers de la communication et de l'information RH, afin de tenir un rôle de rassembleur, de fédérateur et de lien social entre une marque et son public.



Mon engagement à tous ces aspects sociétaux renforce mon profil atypique et autodidacte. Aux contrées vierges et aux paysages plats, je préfère l'altitude des montagnes et l'aventure des sentiers de randonnée, qui recèlent nombre de surprises et de merveilles cachées pour ceux qui savent concilier efforts et dépassement de soi.



Restons connecté :

https://www.facebook.com/philippe.manael

https://twitter.com/PhilippeManael



Ma veille : https://www.scoop.it/t/presse-emploi-handicap

Mon CV : https://www.doyoubuzz.com/philippe-manael

Mon site portail : https://www.philippemanael.name

Mes activités professionnelles : http://www.proventiel.fr



Je suis également le créateur d'autres sites...

- pour un cabinet de recrutement TH : http://www.handispensable.fr

- accroche de CV : http://www.cv-accroche.fr