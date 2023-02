Florence BOUCHARD (LIEGARD)

J'ai suivi des études en comptabilité jusqu'au niveau BTS comptable puis j'ai du me positionner sur le marché du travail où j'ai été hotesse de caisse pendant 4 ans.

Après une interruption pour élever mes enfants, j'ai intégré l'équipe du service finance de la société SC2N du groupe VALEO en 2001 où j'ai depuis évolué d'un poste de comptable frais généraux à celui de trésorier en passant par le poste de comptable client et bancaire.

Titulaire d'un titre professionnel comptable gestionnaire, obtenu suite à un congé individuel de formation en 2009, j'ai pris le poste de trésorerier à mon retour de formation où j'ai appris à gérer un cash ou caf et faire des prévisions de trésorerie.

Depuis la restructuration des services comptables du groupe VALEO, je suis devenue relais comptable du site de Mondeville.

Ce métier exige des connaissances de terrain car je suis le lien entre le centre de services comptables partagés et le site de production.

Je suis toujours ouverte à toute proposition de travail qui me ferait progresser dans la connaissance du métier de comptable ou gestionnaire d'entreprise.

Mon sérieux, mon autonomie, mon organisation, ma rigueur, ma polyvalence prouvés par l'évolution de mes tâches au fil des années et ma disponibilité sont des atouts indispensables pour mener à bien les tâches qui me seront confiées.



Mes compétences :

Trésorerie

Comptabilité