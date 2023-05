Florence BROBECK

Je suis autrice et intervenante artistique sous le nom de "Plume à Fabule".

Découvrez mes prestations sur plumeafabule.fr !



Je propose plusieurs ateliers dans la région de Strasbourg :



- ÉCRITURE (adultes, enfants dès 8 ans)

Je vous présente des défis créatifs innovants et divertissants. Ils délient votre plume et vous (re)connectent avec le plaisir d'écrire ! Vous avez ensuite la possibilité de partager vos textes et nous échangeons en bienveillance.



- IMAGINAIRE (enfants dès 5 ans)

J'offre à vos enfants un cadre détendu où la curiosité pour les histoires se goûte et se nourrit ! Dés à conter, jeux de cartes pour inventer, défis-raconte et comment s'amuser avec les livres sont au programme ! Vous aussi, parents, êtes invités à participer et attraper ici où là quelques jeux à reproduire à la maison...



- IMMERSION CULTURELLE (tous publics)

Je vous fais découvrir un spectacle, musée ou autre lieu culturel d'une manière nouvelle ! À l'écoute de vos impressions et perceptions, je vous propose des jeux d'observation et d'expression... et vous vous révélez créatifs à la rencontre de créations !



À travers une démarche créative et ludique, explorez votre rapport singulier à l'art et à la culture !