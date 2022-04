Florence BROSSARD

Après plusieurs années professionnelles tournées vers le commerce, j'ai décidé de me réorienter professionnellement. Je me tourne vers la logistique. Pour mettre toutes mes chances de mon coté je prépare le titre professionnel d'agent magasinier au sein de Turpeau Formation. Pendant cette formation, j'ai acquis les CACES 1-3-5 et fait 2 stages qui m'ont permis de développer mes connaissances dans le domaine de la réception et expédition de marchandises.



Mes compétences :

Autonomie

Travail en équipe

Adaptabilité

Rigueur

Esprit d'initiative

Relations humaines

Pédagogie

Ecoute

Réactivité

Analyse des besoins

Transmission de savoir

Patiente

Dynamique

Enthousiaste

Communicative

Inventaire

Expédition

Livraisons

Caces 1-3-5

Gestion des stocks

Réceptionner les stocks