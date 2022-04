Florence BROUDISSOU

Titulaire d'une licence en Ressources Humaines et d'un diplôme en paie, je possède plus de 10 ans d'expérience

dans ce domaine.

A la fin de mes études, j'ai intégré le Groupe Adecco en tant que chargée de recrutement.

au cours de cette expérience j ai acquérir des compétences dans le recrutement notamment la réalisation d'entretien individuels et collectifs, gestion d un portefeuille de plus 100 personnes, relation client...

De plus, ayant travaillé dans différents secteurs d activités j'ai acquis des connaissances dans la logistique et le

BTP plus particulièrement dans les TP.

Actuellement disponible, je suis à la recherche d'un poste de chargée de recrutement ou consultante RH.



Mes compétences :

Techniques de Recherche d'Emploi

Suivi clientèle

Prospection commerciale

Gestion du personnel

Négociation commerciale

Recrutement