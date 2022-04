Florence BROUÉ

Mes expertises médicales et scientifiques interviennent dans trois domaines inséparables et complémentaires : la communication, la publicité et la presse. Forte de ce trio, je cible précisément les attentes de mes clients afin de créer des liens privilégiés et de qualité. Mes aptitudes m'ont ainsi permis d'acquérir une vision à 360° du monde de la santé. N'hésitez pas à me contacter pour que nous menions à bien votre projet !



REDACTION-PRESSE : Mes activités de rédaction sont vastes. Elles s'articulent principalement autour de sujets médicaux, santé, beauté... pour les professionnels et le grand public. Je réalise ainsi des articles, des dossiers de fond, des synthèses, des dossiers de presse, des communiqués de presse, des comptes-rendus, des documents de formation, des présentations pour des conférences...

COMMUNICATION-PUBLICITE : Au sein de la filiale médicale et scientifique, mes références et expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir une connaissance solide de la rédaction médicale dans les domaines de la communication et de la publicité. En constante évolution, ces domaines exigent de la rigueur et de la rapidité. Je travaille seule ou en équipe pour répondre à vos demandes telles que réaliser des documents de communication ou publicitaire, e-learning, e-mailing, rechercher des claims, faire des recommandations stratégiques, réaliser des coaching média...







Mes compétences :

Laboratoire R&D bio pharmaceutique

Médical

Journalisme

Pharmacie

Qualité

Gestion de projet

Industrie pharmaceutique

Communication interne & externe

Rédaction- Conception

Conseil médical

Santé - Sciences

Presse professionnelle

Publicité médicale

Coaching presse

Relecture / corrections