Florence BROUTECHOUX (PETIT)

J'ai une expérience et une connaissance du secteur textile-habillement sur différents postes, depuis la création jusqu’à la livraison client : J’ai d’abord été styliste-modéliste pendant 7 ans, chez divers grossistes de la région lyonnaise puis, suite à mon déménagement dans le Nord-Isère, j’ai été assistante achat puis assistante commerciale et administrative pendant 9 ans dans la société Forever, fabricant des maillots de bain Hip Up.



Ensuite pendant 5 ans j’ai travaillé en tant qu’assistante A.D.V. et administrative puis assistante administrative et logistique dans une société d'usinage mécanique : Seeb Duchêne Machining. Mon bureau jouxtant l’atelier et n’étant pas isolé, je suis partie de cette société ne supportant plus le bruit des machines-outils, pour retourner dans mon domaine de prédilection : le textile-habillement. Malheureusement, suite à une baisse d’activité, mon patron ne peut plus me garder et je termine mon travail le 15 juin.



Je suis très polyvalente, organisée, et je m'adapte facilement à de nouvelles situations. Je suis très à l’aise avec l’informatique, j’ai l'habitude de traiter aussi bien avec les clients qu’avec les fournisseurs ou les transporteur, et j'ai pu prouver que mes compétences s'adaptaient à différents secteurs d'activité. De plus, sans être totalement bilingue, je parle correctement anglais.



Je suis donc à la recherche d’un poste administratif, au service achat, à l’administration des ventes ou à la logistique.

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos !



Mes compétences :

Achat

Assistante administrative

Assistante commerciale

Polyvalence

Textile

Textile Habillement

back office

Navision

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Corel Draw Suite

Cegid

TopSolid

Logistique