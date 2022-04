Florence BRUNET-CHAUVEAU

Mes deux phrases phares « Soyez vous-même le changement que vous voudriez voir dans le monde ». (Gandhi) et « Je m'intéresse à l'avenir parce que c'est là que je vais passer le reste de ma vie ». (Charles F. Kettering). En découvrir plus sur le site http://www.altamire.com



Avec une expérience acquise depuis près de vingt ans dans des domaines variés (marketing, communication, nouvelles technologies de l'information, étude et veille...), j'utilise mes compétences du management de projets transversaux, de la gestion de l’information et des méthodes d’études auprès de parties prenantes (enquêtes clients, enquêtes internes, consultation des partenaires, observatoires...) pour accompagner les entreprises et collectivités dans leurs démarches de développement responsable : Agenda 21, RSE (responsabilité sociétale des entreprises), mobilisation des équipes autour d'un projet fédérateur, études de marché liées aux nouveaux comportements d'achats (marketing responsable), communication et valorisation au travers de labellisation.



Depuis 2013, je participe au Comité d'experts du Comité 21 des Pays de la Loire et interviens sur les méthodes de participation et d'évaluation des démarches de développement durable notamment auprès des collectivités.



Active dans de nombreux réseaux locaux et régionaux (Club environnement CCI du Maine et Loire, Club des Responsables Développement Durable du MFQM des Pays de la Loire, Végépolys, Plateforme régionale RSE ISO 26000 avec l’AFNOR), Carbonat, j'interviens également auprès des étudiants de l'ESAIP et ESSCA sur la thématique de la RSE.



Curieuse de nature et passionnée par le développement durable, je m’intéresse plus particulièrement aux problématiques permettant de concilier l’économie et l’écologie : économie circulaire, éco-innovation, économie de la fonctionnalité, éco-conception, économie positive...



J'ai créé en 2006, mon blog sur l'éco-responsabilité des entreprises et des collectivités et quand le temps me le permet je réalise quelques articles sur ce sujet, vous pouvez les découvrir sur : http://ecoresponsabilite.com



Après avoir complété ma formation initiale marketing et management (Ecole de Commerce du CNAM) par un Master en Politique Territoriale et Développement Durable (Université du Maine), je me forme et m'informe régulièrement sur les différentes méthodologies d'accompagnement et de concertation (TNS, Forum ouvert, World Café) ainsi quà des outils de diagnostic ou d'évaluation (Label Lucie, Label Egalité, Bilan Carbone, éco-conception...).



Un début de doctorat sur la thématique "Entreprendre au féminin et développement durable", m'a amené à créer en 2009 avec 3 autres femmes, la délégation Femmes3000 Pays de La Loire (http://femmes3000paysdelaloire.blogspirit.com/ ) dont je suis vice-présidente et à intervenir régulièrement pour l'AFNOR en tant qu'évaluatrice du label égalite femmes/hommes.

A suivre sur :http://empreintesdefemmes.com



Mes compétences :

RSE

Développement durable

Bilan carbone

Communication responsable

Agenda 21

Éco-conception

Innovation

Enquêtes qualitative et quantitatives

Parties prenantes

Marketing

Formation professionnelle