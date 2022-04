Florence BUISSON

Après avoir travaillé plus de dix années dans le tourisme, d'abord en agences de voyages et par la suite dans le tourisme d'affaires, j'ai intégré le monde de la formation en 2001. Je forme des BTS VPT et AGTL sur différentes matières, comme l'histoire/géographie du tourisme, la conception de produits touristiques, la pratique d'Amadeus et le marketing du tourisme.

Dans une même temps, j'ai été auteur de guides touristiques pour le Petit Futé pendant quatre années et j'ai également été commerciale pour eux à Barcelone. Je continue à collaborer avec l'Agence Po sur Avignon pour laquelle j'organise des jeux de motivation sur des thématiques diverses.

Au niveau des diplômes, j'ai un BTS tourisme et un DESS Tourisme Culture et Développement Local obtenu à l'Université d'Avignon. Je parle anglais, portugais et espagnol.

Le fil conducteur de ma vie est ma passion pour les voyages. Depuis vingt ans je fais de longues poses dans ma vie professionnelle pour partir à l'aventure. Des séjours de 9 mois maximum à 2 mois pour les plus court m'ont fait découvrir le monde et ses divers continents. En tout ce sont plus de 40 mois de ma vie passés à découvrir la planète et surtout ses habitants.



Mes compétences :

Bts tourisme

Formation

Tourisme

Voyages