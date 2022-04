Florence BURBAN

Musicienne, chanteuse de jazz et de variétés internationales, je m’attache tout particulièrement à aller à la rencontre des publics éloignés de la culture pour des raisons de perte d’autonomie (handicap, vieillesse…) et leur permettre d’accéder à la pratique artistique.

J'ai obtenu mon certificat de musicothérapeute le 16 novembre 2016 et intervient en EHPAD un jour par semaine. En dehors de cette intervention, je reçois des patients en séances individuelles dans un cabinet chaque samedi après-midi.

J'ai créé mon auto-entreprise SEREIN'ADD dans le but d'exercer dans un futur proche ce métier de musicothérapeute. Cette entreprise vise également à accompagner les gens sur la pose de voix et me permet d'intervenir en tant que formatrice.



Mes compétences :

Accompagnement individuel

Accompagnement collectif

Accompagnement de projet

Improvisation

Chant

Accompagnement