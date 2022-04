Florence BURNOUD

Après 4 ans passés aux Etats Unis en détachement dans une société américaine de contrôle commande puis à l'Université du Texas, intégration dans Bull HN à Phoenix (en Arizona) pour marketer et animer les ventes du logiciel DDW (ETL). De retour en France, après un passage par différentes fonctions au sein de la Division Produits, je fais partie, en particulier, de l'équipe créée pour démarrer la Business Unit Intel avec en charge le marketing produit (solutions éditeurs sur serveur Intel) et opérationnel. S'ensuivent des fonctions plus transverses au sein de la Division, toujours avec les créations de solutions en coeur de métier. J'assure ensuite les fonctions de Directeur des Alliances pour le Groupe au niveau de la Direction Générale en relation notamment avec de grands éditeurs tels que Informatica, Oracle, Microsoft, SAS, SAP...Retour ensuite vers l'opérationnel, en assurant les missions commerciales, marketing, avant-ventes et communication de Bull France pour la Business Intelligence. Changement de métier et de sujet au bout de 3 ans avec la prise de fonction de directeur marketing d'Evidian, filiale de Bull, éditeur leader français de logiciel dans la gestion de l'identité et des accès. Aujourd'hui, directeur marketing de la business line (division) Security Solutions qui regroupe et porte les offres sécurité numérique et électronique du groupe.



Formation



1999 B.E.A.M. « Bull Executive Advanced Management »

Formation des hauts potentiels de Bull

Projet « Incubateur d’Entreprises » auprès du Président Directeur Général de Bull.



1993-1994 Management Institute, Graduate School of Business University of Texas, Austin, USA.



1985-1987 Ingénieur en Génie Biologique

Université de Technologie de Compiègne, France.



1982 Baccalauréat, Série C, mention.

Académie de Paris, France.



Mes compétences :

Business

Cloud

Commercial

Cybersécurité

Décisionnel

Directeur commercial

IAM

Marketing

Microsoft accès

Microsoft Business Intelligence

Sécurité

Security

Sureté

USA

ventes