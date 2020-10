Franck Strub a 34 ans d'expérience en systèmes d'information, gestion de projets, management, efficacité opérationnelle et transformation digitale des entreprises, dans le secteur des Services Financiers, la banque et l'industrie, en France et à l'international. Franck est un professionnel axé sur les résultats avec des compétences éprouvées en résolution de problèmes et en réflexion analytique qui apprend vite. Il a de grandes capacités de leadership et de gestion de projet et il est facile de travailler avec lui quel que soit le niveau hiérarchique. Il sait prendre des décisions, a de l'énergie et les compétences d'exécution qu'il met au service de ses clients, de ses pairs et de la haute direction.

Il est le créateur et fondateur de deux sociétés - une en R&D logicielle (fondée un an après avoir obtenu son diplôme et qui a duré 10 ans) - une en conseil en management de l'excellence opérationnelle qu'il a créée en 2004 après avoir été embauché par General Electric pendant huit ans, et qu'il dirige à ce jour.

Certifié Master Black Belt, Franck a dirigé plusieurs programmes d'Excellence Opérationnelle et de Transformation tels que «Digitalisation» chez General Electric Healthcare Services Europe, «EVEO» chez Natixis, «Simplify» chez Bristol Myers Squibb et «Business Optimization» chez HSBC avec des bénéfices substantiels en en termes dETP, de temps de cycle et de qualité.

Franck a agi en tant que Senior Manager sur le programme BNPP DM Global AML Transformation et également en tant qu'expert «Efficacité Opérationnelle» (Master Black Belt) sur le volet «Efficacité» qu'il a dirigé.



