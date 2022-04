Florence BUYTARD REMBLIERE

Des raisons personnelles me conduisent à la mise en vente de mon fonds de commerce - Je souhaite partir en province dans les mois à venir ; Si d'aventure dans votre réseau vous connaissez un ou une fleuriste intéressé(e) par cette reprise, contactez moi !



Pour mémoire un récapitulatif de ma vie professionnelle :



Après une carrière riche en qualité de salariée, depuis 8 ans maintenant j'ai emla chance d'être indépendante : Après une première boutique de cadeaux déco, à Versailles, j'ai recréé une boutique dans ma ville à Bois d'Arcy tout début 2012:

La Maison Florale : Fleuriste cadeaux déco dont l'activité est en nette progression.

Retrouvez quelques unes de mes réalisations sur ma page facebook (http://www.facebook.com/pages/La-Maison-Florale/510764025648204?ref=hl ).



L'activité principale est celle de fleuriste, une passion ancienne vers laquelle je suis revenue ..après une remise à niveau de mes compétences chez un jeune fleuriste talentueux à Versailles, Frédéric Abbati.

Eh oui créer des compositions florales, qu'il s'agisse de bouquets, à l'occasion d'une réception, d'un mariage, d'un anniversaire ou tout simplement pour faire plaisir, mais aussi des compositions spécifiques pour les deuils par exemple, enfin j'y ai ajouté quelques produits de compléments : des vases, des bougies parfumées, de petits meubles d'appoint (consoles).

Ma passion conseiller le client a toujours été mon leitmotiv dans ma vie que ce soit chez Fauchon où chez McDonald's entreprise pour laquelle j'ai eu le plaisir de piloter nombre d'événements interne en France aux USA & en Europe.

La pratique de 3 langues étrangères anglais, allemand espagnol me confère une curiosité au monde ainsi qu'une grande ouverture d'esprit.

N'hésitez pas à me rendre visite !



Mes compétences :

Adaptabilité

Capacité de travail

COMMERCE

Communication

Grande adaptabilité

Relationnel

sens du relationnel