Isabelle BUYTARD

Directrice de la régie publicitaire du Groupe Les Presses de Touraine.

Créatrice et managers des magazines Tours'N Chic ,Ma Tours'N, Tours N Sport, Tours'N Immo, Tours'N Kidz Family, Tours'N Sénior , Le Nouvel Elan et Eté en Tours'N au sein du Groupe les Presses de Touraine, PDG Jérôme Béchy impressions de nos magazines par nos imprimeries, Moreau Even et Graphème.

Nous détenons à ce jour 8 magazines tous leaders en Indre et Loire

J'ai créer sur la ville de Tours un magazine Tours'N Chic, c'est un magazine haut de gamme destiné à satisfaire une clientèle avec des revenus assez conséquents; C'est un magazine saisonnier (4 RDV dans l'année) intérêt de lecture publi-reportage sur chaque annonceur.C'est un véritable succés les annonceurs sont satisfaits des retours et les lecteurs ont enfin un magazine chic en mai ; il est consultable en ligne sur www.toursnchic.fr

Création d'un autre magazine Ma Tours'N un condensé mensuel des meilleurs offres de la Touraine qu'avec un système de coupons avec des intérêts de lecture une vraie réussite le seul média de masse en Indre et Loire mensuel des remises des prix des cadeaux consultable en ligne www.matoursn.fr.

NOUVEAU FORMAT - NOUVEAU CONCEPT -

Mais TOUJOURS AUSSI SPORT !!! Tours’N Sport le mensuel du SPORT en Indre et Loire.

NOUVEAU Tours’N Sport relooké !!!

Bon pour le moral, source de bien-être, Tours’N Sport, un magazine complet, qualitatif et énergique qui vous informe sur tout ce qui est lié au SPORT local.

Découvrez des thématiques variées et complètes…

• Actualité et dossier : un mois - un sport

• Portrait d’une personnalité Tourangelle

• Les conseils du coach : Sébastien Hodbert vous oriente

• Cahier de tendance : les dernières innovation dans le sport

• Le Bio : le bien-vivre passe par une bonne alimentation

• Agendas de vos Clubs : manifestations sportives à ne pas rater en Indre et Loire

Une consultation en ligne sur www.toursnsport.fr

Le sport pour tous…

Tours N Immo magazine spécialisé dans l'immobilier en Indre et Loire consultable sur www.toursnimmo.fr

Le magazine ToursNKidzado grandit comme tout le monde il s'appelle à présent Tours'N Kidz Family toute l'actualité pour les enfants et la Famille consultable en ligne www.toursnkids.fr

Création depuis février 2018 d'un magazine mensuel en Indre et Loire sur l'Est du département "Le Nouvel Elan" le magazine diffusé en BAL à Chateau-Renault, Amboise Bléré Loches Montlouis sur Loire Genillé, Limeray, Onzain Montrichard .... retrouvez les actualités, l'agenda le programme télé ... un véritable succès !!

Le Tours'N Senior en semestriel qui informe sur le bien être et le bien vivre (car n'oubliez pas que nous sommes senior dans une entreprise à 45 ans ;-))

Eté en Tours'N pour ceux qui veulent découvrir l'Indre et Loire sous toutes ses formes magazine annuel

Avec nos 8 magazines ;-), la Régie du Groupe les presses de Touraine est leader sur l'Indre et Loire.

C'est un plaisir de travailler sereinement...

je suis maman de 2 garçons.



Mes compétences :

Publicité

Communication

Médias

Management

Internet

Commercial

Informatique

Comptabilité & gestion financière

Comptabilité