Florence CABOS

Designer d'espace, je m'intéresse tout particulièrement au développement durable et à l'éco-conception.



Ma sensibilisation à l'environnement tient une place importante dans la façon d'innover et de concevoir les projets.

Tenir compte des besoins, c'est aussi et surtout prendre en considération le contexte dans lequel nous vivons et ce qui nous entoure.



Mon but est de créer des espaces pratiques, ergonomiques, adaptés et personnalisés. Pour cette raison, il me semble primordial de penser au rapport usager/espace, que ce soit pour des lieux privés, publics, ou de la scénographie.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​



Mes compétences :

Graphisme

ArchiCAD

Design produit

AutoCAD

Allplan

Architecture d'intérieur

Design graphique

Adobe Photoshop

Architecture

Google Sketchup

Adobe InDesign

3D Studio Max

Adobe Illustrator

CINEMA 4D

Design

Création

Innovation

Ergonomie