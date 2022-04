Florence CAILLAT

20 années d’expérience commerciale et marketing dans le secteur IT m’ont permis de développer des compétences utiles pour conquérir des clients, les fidéliser et animer des partenariats.



Atouts : pragmatique et réactive/ optimiste et réaliste/ créative et structurée



Mes plus : Impliquée,dynamique et entreprenante.



J'aime : échanger, travailler en équipe, obtenir des résultats, organiser des rencontres (amicales, familiales ou professionnelles), nager, marcher, l'esprit Judo...



Mes compétences :

E-commerce

Conduite de projets

Webmarketing

Marketing produit

BtoB

SSII

Réseaux sociaux

Marketing stratégique