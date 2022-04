Florence CAILLAT

20 ans de conseil en amélioration des performances et transformation des organisations, avec un focus stratégie des systèmes d’information, et l’expérience du développement de plusieurs start-up de conseil.

Chef de projet et directeur de mission sur des programmes SI (ERP), conduite du changement, restructuration et organisation (achats, supply chain, fonction RH, finance, création de valeur de la DSI…), je maîtrise l’ensemble des phases, méthodes et outils de pilotage et déploiement de projet. Egalement conseil en optimisation des processus et professionnalisation du management, j’accompagne les entreprises dans leurs transformations numériques.



En 2014, je fonde e-Change Conseil avec un réseau de consultants interdisciplinaires pour transmettre mes savoir-faire et contribuer activement au succès des projets de mes clients.









Mes compétences :

Ressources humaines

Outsourcing

Organisation

Management d'équipe

Management de projets

Performance management and measurement

ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL

Stratégie Systèmes d'information

Gouvernace SI