Valerie THOMAS

Une expérience riche et longue à la direction de l'Office de Tourisme m'a permis de développer des qualités de management, de gestion et une réelle aisance relationnelle et commerciale. Toujours tournée vers l'avenir, j'ai pu mettre en place des projets innovants et conclure de nombreux partenariats.



Passionnée de nouvelles technologies et par les réseaux sociaux, j'ai su les mettre au service de ma mission pour ainsi promouvoir la destination dont j'ai la responsabilité et capter ainsi de nouvelles clientèles.



Directrice du festival "Garçon, la note!", j'ai su enrichir mes compétences en termes de création, de gestion, de promotion et d'organisation d'évènements.



Mes compétences :

Communication

Coordination

Encadrement

Evénementiel

Management

Promotion

Gestion

Marketing

Tourisme