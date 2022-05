Mathilde POULAT

Bonjour à tous,



Lauréate du concours d'attaché territorial en 2011, j'occupe depuis octobre 2012 un poste de chargée de mission Vie étudiante à la Ville de Saint-Etienne.



Mes compétences en développement et communication, principalement dans les domaines du tourisme et de la culture:

- Conduite de projet,

- Elaboration et mise en œuvre de stratégies de développement,

- Aide et conseils aux porteurs de projets,

- Mobilisation de partenaires,

- Elaboration de plan de communication,

- Animation de pages Facebook et veille sur les réseaux sociaux,

- Organisation et promotion d'évènements,

- Réalisation d'outils de suivi.



Mes compétences :

Promotion

Développement local

Tourisme

Marketing

Communication

Management

Développement durable

Gestion de projet

Gestion

Marketing territorial

Tourisme culturel

Diagnostic de territoire

Fonction publique territoriale

Traduction anglais français

Traduction espagnol français

Animation de réunions