Mathilde POULAT

- travail auprès d'enfants présentant des troubles des apprentissages du fait de pathologies neurologiques, génétiques, mentales, ou autres.



- travail en neurologie adulte



- travail en rhumatologie adulte conseil articulaire dans le quotidien



- travail en conseils et préconisations aménagements logement et environnement de la personne



- travail dans le conseil et la prévention en gestes et posture en séance individuelle d'école du dos en cabinet ou à l'hôpital lors d'une hospitalisation, au sein d'entreprise pour formation professionnelle...



- travail en cabinet, à domicile, dans les institutions, au sein des groupes scolaires



- enseignante à l'IFE de Lyon





- présidente du Syndicat National Français des Ergothérapeutes libéraux



Mes compétences :

Ergothérapie

Formation

Formation professionnelle

Neurologie

Pédiatrie