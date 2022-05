Mickael FAGAT

DIFFERENCE PROPRETé, entreprise de nettoyage et de services associés propose une alternative innovante aux professionnels et aux particuliers sur Angers et la région Ouest .



Ainsi, DIFFERENCE PROPRETé et son équipe expérimentée vous invitent à partager une autre idée de la Propreté et du Service :

LE NETTOYAGE ET LES SERVICES ASSOCIES AVEC UNE QUALITE HAUT DE GAMME QUI S'ADAPTENT A VOTRE BUDGET ET QUI EVOLUENT AVEC VOS BESOINS DANS UNE DEMARCHE ECO - ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALEMENT RESPONSABLE.



Innovation, Qualité de services, Respect des engagements et des Hommes, Proximité, Réactivité, Flexibilité, Force de Proposition et Disponibilité sont les valeurs de DIFFERENCE PROPRETé et celles que nous souhaitons vous apporter au travers des activités que nous vous proposons.



Les missions exercées par DIFFERENCE PROPRETé s'adressent aux professionnels et aux particuliers et sont les suivantes :



- Nettoyage courant des locaux professionnels ( nous intervenons dans tous les secteurs : bureaux, communs d’immeubles, copropriétés et syndics, collectivités,agroalimentaire, industries toutes activités, distributions: magasins grandes et moyennes surfaces … ) et particuliers.

- Prestations de ménage classique ( vidage des poubelles, tri sélectif, dépoussiérage des mobiliers, aspiration et lavage des sols, nettoyage et désinfection des sanitaires, enlèvement toiles d’araignées, nettoyage des portes, prises et interrupteurs. )

- Intervention en milieux spécifiques ( agroalimentaire, salles blanches, hospitalier, grande distribution ....)

- Lavage des vitreries et encadrement de fenêtres

- Remplacements de vos agents de services pendant leurs absences ( congés, maladie....)

- Prestations ponctuelles et techniques ( décapage mécanisé des sols, lavage mécanisé des sols, nettoyage des moquettes-tapis, nettoyage de fauteuils, métallisation des sols, lustrage des sols... )

- Débarras des locaux professionnels et particuliers puis évacuation des encombrants

- Nettoyage complet et désinfection des locaux suite à déménagement ou demande ponctuelle (appartements, locaux professionnels )

- Nettoyage suite sinistres ( incendie , inondation … )

- Nettoyage des bardages industriels et des façades

- Fourniture des distributeurs et réassort en consommables sanitaires ( papier hygiénique, savon, essuie-mains, désodorisant …)

- Nettoyage des véhicules tous types ( voiture, car, bus....) : entreprises et particuliers

- Petits travaux : tonte de pelouse, arrosage, changement des lampes …



Si vous souhaitez une présentation de DIFFERENCE PROPRETé ou une étude financière et technique qui s'adaptera à vos besoins et à votre budget, n' hésitez pas à contacter votre agence de Nettoyage et de Services Associés :



DIFFERENCE PROPRETé SAS

120, Rue Louis Pasteur - 49 800 TRELAZé

Tél : 02 41 69 17 53

Email : difference.proprete@laposte.net

Site internet :Array



à bientôt



Mickael FAGAT



Mes compétences :

Management

Animation commerciale

Développement commercial

Nettoyage industriel

Gestion

Services

IRP

Proprete

montee en competences de mes equipes