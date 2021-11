Mickael BACQUA

Engagé depuis plus de 10 ans au service de la santé et de la sécurité de l'homme au travail, mon expérience professionnelle s'est construite dans les entreprises pour les aider dans leurs projets de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.



Aujourd'hui, Ingénieur Qualité Hygiene Sécurité Environnement (QHSE) et Intervenant en Prévention des Risques professionnels (IPRP) pour le Service aux Entreprise pour la Santé au Travail ( SEST - Médecine du travail), j' interviens au travers d'actions de conseil & de formation en milieu du travail.



Les entreprises prennent de plus en plus conscience des enjeux stratégiques liés à une politique de prévention santé globale et efficace.



Réduire les expositions aux risques professionnels, prendre en considération le bien-être psychique et les conditions de travail, améliorent la performance économique et donnent aux entreprises une réputation et une image sociale valorisantes.



La réalisation d’actions de conseils ou de formations adaptées offre un retour sur investissement positif en termes de productivité et de qualité et concerne toutes les entreprises de tous les secteurs de l’économie.



Avec notre équipe pluridisciplinaire et sous la coordination de nos médecins du travail, nous pouvons vous accompagner dans la maîtrise de vos risques professionnels et dans vos projets d’amélioration des conditions de travail.



Mes compétences :

Ergonomie

Qualité

Veille

Management