Valerie THOMAS

Je gère depuis plusieurs années de nouvelles embauches au sein de la Ste "CHAUSS EXPO",.

En collaboration avec ma direction, je définie les besoins humains, réalise et diffuse des annonces d'emplois sur divers supports ( sites internet, petites annonces, journaux) ou au sein de l'entreprise.

Je réceptionne les CV et les analyse en fonction des besoins et fait passer les entretiens .

Le sens de l'écoute, du contact, de l'organisation et l'esprit se synthèse sont nécessaires pour effectuer à bien cette mission.