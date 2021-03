Sandie JEDRZEJSKI

15 ans d'expérience réussie en Stratégie de Marque, en Mix marketing, en Communication crosscanal



Capter les nouveaux marchés, construire le positionnement d'une Marque connectée, élaborer la stratégie marketing et communication, mettre en place son déploiement sur le terrain, être le plus en phase avec les attentes des clients pour développer le CA, fédérer les collaborateurs, sont les challenges qui me passionnent au quotidien.







Mes compétences :

Communication multicanale

Stratégie et audit de Marque

Retail marketing

Marketing opérationnel & direct

Stratégie marketing et développement commerci

Merchandising et points de vente

Planning stratégique

Animation de groupes de travail

Marketing

Achat

Stratégie commerciale

Stratégie Marketing

Réseau

Textile

Stratégie de marque

Directeur marketing

Marketing relationnel

Management

Stratégie digitale

Traffic management