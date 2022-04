Florence CALIF

CREATRICE PARTENAIRE EN BIJOUTERIE ET JOAILLERIE



Madame



En cette période de crise et de morosité ambiante vous êtes celle qui table sur la croissance, pas qui se replie.

Vous savez avoir des atouts, êtes curieuse et ouverte sur le monde. Vous avez créé votre entreprise et vous tirez un bilan de cette expérience.

Honnête, plutôt jeune d'esprit, ancrée dans le réel tout en gardant une vision claire de votre avenir : vous avez envie de faire évoluer votre entreprise en sachant prendre le temps de murir vos décisions. Vous êtes établie dans le rhône, l'ain, le jura, la haute-savoie ou la saone et loire.



Vous êtes à un tournant dans le développement de votre activité car vous savez devoir rationaliser votre activité pour vous développer : Par une création cohérente et surtout rentable, par le biais des nouvelles technologies et par une communication dynamique entre votre entreprise et sa clientèle.

Si vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner dans ce sens, rencontrons nous pour peut être établir un contrat de partenariat équitable.



Thésauriser...

Dessins, photos et catalogues comme vecteurs d'images. C'est le moment : la crise est la, l'activité est en baisse. Il faut se recentrer : sur le produit rentable, ou le client. C'est aussi le moment de revenir aux fondamentaux : son offre (la structurer et l'étoffer), ses produits (les diversifier, identifier les reconduits), son image, ses concurrents.



Fidéliser

Communiquer de façon moderne avec sa clientèle. J'ai la vision analytique qui me permet de savoir mettre en place des solutions principalement informatique et d'organisation pour utiliser ces moyens modernes (et quasi gratuits) pour des retombées concrètes auprès d'une clientèle désormais habituée à utiliser son portable ou son Ipad partout et en tout temps.

Envoyer un sms pour prévenir le client que sa commande est prête, envoyer une offre promotionnelle à l'occasion d'un anniversaire, proposer des réductions en prévision d'occasions spéciales (baptême, mariage) , offrir un parrainage, prévenir de la livraison d'un cadeau à un tiers, annoncer les nouveaux produits.

Voilà une excellente motivation pour faire vivre son fichier client.



Se projeter à nouveau

Créer un catalogue, un site internet pourquoi pas. Cela peut permettre de recréer un esprit, une identité pour son entreprise. Ainsi en renouvelant une identité maison, communiquer devient plus facile et plus évident au moment ou tout redémarre car la crise aura une fin. C'est pouvoir s'offrir une meilleure visibilité en terme d'image que de renouveler les moyens de sa communication (clientèle, médias, partenaires, fournisseurs) pour conquérir de nouveaux marchés.



Elargir sa base.

Loin de la concurrence l'herbe est plus verte. Vous cherchez peut être une ouverture vers une autre clientèle.

Interessée par la musique, le tuning, la moto, le tatouage, le surf, je suis amenée à identifier des besoins différents (boucle d'oreilles peules, bagues gothiques ou hip-hop, colliers de type tribal ou des demandes de personnalisation pour des accessoires de moto par exemple). Je vois là des niches à occuper avec des produits diversifiés, des matières innovantes, des techniques à expérimenter nouvelles puis établir des partenariat avec ses fournisseurs.



Et sur le web 2.0

Internet comme une ouverture à d'autres marchés : sur facebook, les sites spécialisées, une boutique en ligne (accessible maintenant via les portables), les occasions ne manquent pas de se faire connaitre de façon classique ou innovante sur la toile. Participer à des concours de créateurs, créer des bijoux pour des thèmes et le faire savoir en font partie. Le tout en cohérence avec ses capacités de production et ses ressources. Et puis vendre sur le web est bon pour la trésorerie et l'artisan français s'exporte plutôt bien. Pourquoi ne pas en profiter ?



Je suis Kae Vous pouvez me contacter au 06 11 57 25 22 ou par mail : kaewest@hotmail.fr



Mes compétences :

Dessin technique

Modelage

Excel, Access, Word

Rhino 3D

Bijouterie

Gestion d'entreprises