Florence CAMY-SARTHY

Secrétariat :

Gestion d’agenda, suivi de déplacements, accueil téléphonique et physique, correspondance et saisie de

rapports, suivi et étude de dossiers, accueil des clients, téléphone, fax, contact notaires, assurances,

entrepreneurs, fournisseurs, bailleurs. Saisie de courriers divers, création bases de données, études clients,

bilans d’activité, rapports mensuels, gestion des abonnements.



Logiciels:

Word : courriers, notes, publipostages, mises en forme, tableaux,

Excel : calculs, publipostages, statistiques, tableaux croisés dynamiques, graphiques,

Access : base de données, publipostages, tables, requêtes, formulaires, états, liaisons,

Power point : rapports, bilans, animations, présentations,

SAP, GPI, Lotus Notes, Lotus 123, Aureus Web.



Comptabilité:

Saisie de nouveaux clients, saisie des devis, comptabilisation des chèques, traitement factures, suivi des

factures, saisie des factures, tenue de caisse.



Langues :

Espagnol courant, basque courant, notions d’anglais.





Octobre 2009 – septembre 2010 : Assistante Administrative Service Loca-Pass® CILSO (Comité

Interprofessionnel du Sud Ouest).



Décembre 2007 – août 2009 : Brevet de Technicien Supérieur Assistante de Direction par alternance.

Secrétaire au sein du service direction au CILG (Comité Interprofessionnel du Logement de Guyenne et Gascogne).



Janvier – août 2007 : Assistante de copropriété à Century 21 Minier Immobilier. Biarritz.

Service sinistre, mutations de copropriétaires, comptabilité générale.



Novembre – décembre 2006 : Hôtesse de caisse à Toys « R » us. Bayonne.



Juillet – Aout 2002 – 2003 - 2004 : Secrétaire d’accueil – Polyclinique Côte Basque Sud.

Saint – Jean – de Luz.