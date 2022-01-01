Florence CANDES

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Groupama
- Chargée de clientèle responsable d agence et tutrice
Paris
2002 - maintenant
Responsable d agence , d un portefeuille de 1400 clients , prospection, fidélisation,développement , tutorat
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CENTRE PETITE ENFANCE
- ADMINISTRATRICE
1997 - 2002
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FRANCE LOISIRS
- COMMERCIALE
Gentilly
1993 - 1994
DEVELOPPER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS
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RESTAURANT
- DIRECTRICE
1989 - 1990
RESPONSABLE D UN RESTAURANT GASTRONOMIQUE FRANCAIS A MARRAKECH
GESTION DU PERSONNEL UNE EQUIPE DE 15 PERSONNES
FORMATION SUIVI DU PERSONNEL
GESTION DES PRODUITS
GESTION DES PAIES
ACCUEIL CLIENTELES
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OPTICIENS KRYS
- RESPONSABLE ACHAT MARKETING
1984 - 1988
RESPONSABLE DES ACHATS AUPRES DES FOURNISSEURS
CONTROLE DES ACHATS
COMPTABILITES
VENTE AUX PARTICULIERS
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AU BON MARCHE
- VENDEUSE
1981 - 1985
PENDANT MES ETUDES J AI TRAVAILLE AU BON MARCHE
J ETAIS RESPONSABLE D UN RAYON LINGERIE