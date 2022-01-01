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Florence CANDES

Paris

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Lyon dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

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Entreprises

  • Groupama - Chargée de clientèle responsable d agence et tutrice

    Paris 2002 - maintenant Responsable d agence , d un portefeuille de 1400 clients , prospection, fidélisation,développement , tutorat

  • CENTRE PETITE ENFANCE - ADMINISTRATRICE

    1997 - 2002

  • FRANCE LOISIRS - COMMERCIALE

    Gentilly 1993 - 1994 DEVELOPPER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS

  • RESTAURANT - DIRECTRICE

    1989 - 1990 RESPONSABLE D UN RESTAURANT GASTRONOMIQUE FRANCAIS A MARRAKECH
    GESTION DU PERSONNEL UNE EQUIPE DE 15 PERSONNES
    FORMATION SUIVI DU PERSONNEL
    GESTION DES PRODUITS
    GESTION DES PAIES
    ACCUEIL CLIENTELES

  • OPTICIENS KRYS - RESPONSABLE ACHAT MARKETING

    1984 - 1988 RESPONSABLE DES ACHATS AUPRES DES FOURNISSEURS
    CONTROLE DES ACHATS
    COMPTABILITES
    VENTE AUX PARTICULIERS

  • AU BON MARCHE - VENDEUSE

    1981 - 1985 PENDANT MES ETUDES J AI TRAVAILLE AU BON MARCHE
    J ETAIS RESPONSABLE D UN RAYON LINGERIE

Formations

Réseau