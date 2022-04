Florence CANLER GRIMONPREZ

Notre métier : l'accompagnement des dirigeants et de leurs équipes

Notre devise : "construire ensemble"



Depuis plus de trente ans dans la Formation Professionnelle Continue ou FPC, avec plus de 15000 heures d'animation, l'activité du cabinet de F.Formations s'organise autour du conseil, du coaching, de la formation et l’animation de séminaires « experts. »



Le conseil : Travailler ensemble, apprendre ensemble autour de démarches management, de démarches RH, de démarches compétences et d’accompagnement des projets en création.



Le coaching : Accompagner une personne ou une équipe, dans une relation suivie et dans une période définie, pour obtenir des résultats concrets et mesurables.



La formation : développer les « savoir-être », les « savoir faire faire », les « savoir faire savoir » pour agir en entreprise ou dans les organisations. Par le partage, développer le savoir de l’entreprise ou de l’organisation et générer de l’intelligence collective.



L’animation de séminaires « experts » : croiser l’expertise d’experts reconnus avec l’expérience de terrain des dirigeants et des équipes, pour « théoriser la pratique » et « mettre en pratique la théorie » en se l’appropriant dans la réalité quotidienne de travail.





Mes compétences :

Animation de formations

Ressources humaines

Conseil

Communication

Conseil en management

Accompagnement

Coaching

Management

Formation