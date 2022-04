Florence CARCY - ROUSSEAU

OPTI-ONE, seul intégrateur en France exclusivement dédié à l’ERP SAP Business One, dispose du statut "SAP Gold Partner", niveau le plus élevé d'engagement et de compétences chez SAP.



Nous sommes Master VAR pour la France et animons, pour le compte de SAP, un réseau de partenaires SAP Business One présents sur tout le territoire.

Nous assurons avec eux le suivi de plus de 100 clients SAP Business One qui représentent plus de 1500 utilisateurs.



SAP Business One, conçu pour les PME et les fililales de Grands Comptes, est un véritable ERP avec une seule interface et une seule base de données pour tous les flux de gestion de l'entreprise.

Nous proposons des solutions métier sous forme de personnalisations des fonctions standard de SAP B1, conçues par les équipes Opti-One.