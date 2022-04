Florence CARMIER

Arriv��e r��cemment en Bourgogne, je souhaite d��couvrir le tissu ��conomique de Dijon et son agglom��ration.

Une meilleure connaissance des entreprises dijonnaises me permettra d'identifier les besoins des soci��t��s environnantes, et leurs ad��quations avec mon projet professionnel.

"Am��liorer les outils de pilotage afin d'accompagner les d��cideurs, en vue d'accro��tre la performance de l'entreprise".



Mes compétences :

Reporting

Contrôle de gestion

Comptabilité générale

Mobilité internationale

Organisation du travail