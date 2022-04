Florence CARO

Mes compétences en synthèse :

- concevoir et mettre en œuvre une politique des publics dans des musées (études qualitatives et quantitatives, recherche sur les publics, développement et fidélisation, politique tarifaire, médiation, politique d'accueil et de vente)

- concevoir une méthodologie d'enquête ou de travail adaptée à une problématique

- diffuser et présenter des résultats et des informations, conseiller

- construire, animer et évaluer des modules de formations, en interne et à l'université

- collaborer dans des environnements multiculturels (Europe, États-Unis, Japon)

- assurer le pilotage d'un service, mettre en place des procédures, outils de gestion et de planification

- animer une équipe de 11 personnes, du recrutement à l'entretien annuel

- gérer un budget de 1,2 millions €

- piloter des marchés publics





Mes compétences :

Culture