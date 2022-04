Florence CARREE

En résumé, 27 ans dans le Bâtiment... En commençant par un bureau d'études, à l'époque réputé, pour continuer chez un Promoteur immobilier Lyonnais où j'ai appris la partie travaux en secondant sur le terrain un Conducteur de Travaux emblématique, de solides relations avec les entreprises locales, pour passer de l'autre côté de la barrière, dans une entreprise de Gros Œuvre... Et là, fini les logements de luxe, découverte de chantiers d'envergure et de renom que je regarde aujourd'hui avec nostalgie et fierté. Un travail d'équipe, d'hommes et des connaissances sans cesse renouvelées. Aujourd'hui, fini les gros chantiers, mais une nouvelle expérience dans les Travaux Spéciaux et le Génie Civil, avec le respect de ses hommes qui, par n'importe quel temps "pataugent" dans la boue et manient des engins impressionnants pour construire des bases solides aux futurs ouvrages, ou qui "réparent" ceux qui tombent en décrépitude. On apprend à tout âge et le bâtiment est une grande famille. Je suis fière d'en faire partie et j'ai le plus grand respect pour ces hommes qui nous font tous vivre ainsi que ceux qui sont au sommet de la pyramide !