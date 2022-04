Florence CASSAGNEAU

Diplômée d'un master Banque et Finance, j'ai réalisé ces 2 ans d'études en contrat de professionalisation au sein de la Banque Populaire comme assistante chargée d'affaires entreprises.

Cette expérience m'a permis :

d'une part d'appréhender les missions et objectifs d'un chargé d'affaires entreprises, métier vers lequel je souhaite évoluer ;

et d'autre part d'acquérir les compétences nécessaires pour le financement de PME-PMI.



Actuellement analyste crédit au sein de la Banque Patrimoine & Immobilier, mes missions m'ont permis de diversifier mon expérience en ayant une meilleure connaissance du segment des particuliers et une bonne maîtrise du risque.



Mes compétences :

Bon relationnel

Maîtrise du risque

Technique